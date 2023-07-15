Роналду попал в Книгу Гиннесса второй раз за последний месяц

На этот раз знаменитый футболист стал самым высокооплачиваемым спортсменом в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

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Заработок Криштиану Роналду позволил ему войти в историю, как самый высокооплачиваемый спортсмен 2023 года. Согласно подсчетам, за период с 1 мая 2022 года по 1 мая 2023 года общая сумма выплат (зарплата, призовые, бонусы, поступления от спонсоров и от участия в коммерческих проектах и прочие средства) португальцу составила 136 млн долларов до вычета налогов.

Такая сумма стала рекордной и Роналду внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Это второе достижение мирового масштаба португальца за последний месяц, пишет Sports.ru.

Ранее 38-летний Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, который сыграл 200 официальных матчей за национальную сборную. Достижение португальца стало рекордом и попало в Книгу Гиннесса.