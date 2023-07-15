Повышенное загрязнение воздуха будет в Алматы

В субботу, 15 июля, синоптики предупреждают жителей мегаполиса о высокой концентрации вредных веществ в воздухе, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов Казгидромета, 15 июля в Алматы будет повышенное содержание вредных примесей в воздухе. Неблагоприятные метеорологические условия прогнозируют синоптики для мегаполиса.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее пресс-служба Министерства по ЧС предупредила о высокой пожароопасной обстановке в Павлодарской области.