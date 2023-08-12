Повышенный уровень загрязнения воздуха ожидается в Актобе
По данным специалистов Казгидромет в субботу, 12 августа, жителей Актобе ожидают неблагоприятные метеорологические условия.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:
- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.
- детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;
- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.
- занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
В субботу, как ранее сообщали синоптики, в 14 регионах страны объявлено штормовое предупреждение. На части Казахстана сохраняется жаркая погода, в части областей ожидается сильный ветер, отдельные области окажутся во власти проливных дождей.