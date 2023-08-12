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Повышенный уровень загрязнения воздуха ожидается в Актобе

Повышенный уровень загрязнения воздуха ожидается в Актобе Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В субботу, 12 августа, синоптики прогнозируют высокое содержание вредных веществ в воздухе над Актобе, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов Казгидромет в субботу, 12 августа, жителей Актобе ожидают неблагоприятные метеорологические условия.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.
  • занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

В субботу, как ранее сообщали синоптики, в 14 регионах страны объявлено штормовое предупреждение. На части Казахстана сохраняется жаркая погода, в части областей ожидается сильный ветер, отдельные области окажутся во власти проливных дождей.

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