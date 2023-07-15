Много спать – вредно

Эксперт предупреждает о вреде ненормированного режима сна. Спать много может быть так же вредно, как и недосыпать, сообщает Zakon.kz.

Хронический недосып влечет за собой ослабление иммунитета и набор лишнего веса, он также увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Недостаток сна оказывает влияние на когнитивные функции мозга: у человека начинаются проблемы с памятью и концентрацией, он становится более эмоциональным и склонным к депрессии. Такие проблемы не могут не отражаться на профессиональной деятельности, говорит эксперт Максим Рыжов, пишет Lenta.ru.

"Недосып негативно сказывается и на внешности. У человека, который недостаточно спит, появляется тусклый цвет лица, темные круги под глазами, проявляется преждевременное старение кожи. Невыспавшегося человека легко вычислить в толпе, так как он кажется менее привлекательным на фоне отдохнувших людей". Максим Рыжов

Схожие последствия влечет за собой и переизбыток сна. К тому же, отмечает эксперт, увеличение сон-часов может говорить о депрессии, так как это является одним из симптомов.

"В идеале ночной отдых должен длиться от семи до девяти часов. Проследите, чтобы вам было комфортно спать и ничего не мешало засыпанию. Подушка должна быть удобной, а матрас хорошо поддерживать спину. Если видимых причин для дискомфорта нет, а со сном возникают проблемы, то необходимо обратиться к врачу". Максим Рыжов

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