В аэропорту Астаны предупредили о ремонте взлетно-посадочной полосы
Фото: Zakon.kz
В международном аэропорту Астаны в период с 15 июля по 8 августа запланирован ежегодный ремонт взлетно-посадочной полосы, сообщает Zakon.kz.
Согласно опубликованной информации, работы будут проводить ежедневно с 11:00 до 18:00.
"Если вы планируете совершить перелет в указанный период, просим вас прибыть в аэропорт заранее и заблаговременно пройти процедуру регистрации на рейс. В связи с возможным увеличением пассажиропотока, вызванным корректировкой расписания рейсов, в аэропорту может возникнуть скопление пассажиров. Просим отнестись с пониманием к вынужденным неудобствам". Пресс-служба Air Astana
Отметим, аэропорт закрывали на профилактику 31 мая и 7 июня.
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