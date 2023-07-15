В аэропорту Астаны предупредили о ремонте взлетно-посадочной полосы

Фото: Zakon.kz

В международном аэропорту Астаны в период с 15 июля по 8 августа запланирован ежегодный ремонт взлетно-посадочной полосы, сообщает Zakon.kz.

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