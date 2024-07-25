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Экоактивисты приклеили себя к взлетно-посадочным полосам аэропорта Германии

Аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 08:08 Фото: Х/AirportCGN
24 июля климатические активисты на пять часов остановили работу аэропорта Кёльн – Бонн, приклеив себя к взлетно-посадочным полосам, сообщает Zakon.kz.

В этой связи на своей странице в Х аэропорт Кёльн – Бонн объявил о приостановке полетов. В качестве причины указали проникновение в охраняемую зону посторонних лиц.

Аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 08:08

Фото: Instagram/letztegeneration

Речь шла об экоактивистах организации "Последнее поколение". Те в это время спокойно транслировали свои действия в социальных сетях.

По предварительным данным, пятеро климатических активистов перелезли через забор, нарушив работу аэропорта. Сообщается, что у них при себе был плакат с текстом "Нефть убивает".

Аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 08:08

Фото: Х/AufstandLastGen

Они требовали от немецкого правительства оказать содействие в разработке и подписании документа, регулирующего постепенный отказ от ископаемого топлива к 2030 году. Также участники движения предупредили, что готовят аналогичные акции в аэропортах Великобритании, Австрии, Нидерландов, Швейцарии, Канады, США и Норвегии.

В Турции 4 июля 2024 года приняли поправки в Закон о гражданской авиации, которые ужесточают досмотр пассажиров.

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