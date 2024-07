Экоактивисты приклеили себя к взлетно-посадочным полосам аэропорта Германии

В этой связи на своей странице в Х аэропорт Кёльн – Бонн объявил о приостановке полетов. В качестве причины указали проникновение в охраняемую зону посторонних лиц.

Речь шла об экоактивистах организации "Последнее поколение". Те в это время спокойно транслировали свои действия в социальных сетях.

🔥 Oil Kills! Internationale Protestkampagne gestartet!



‼️ Aktuell befinden sich Unterstützer*innen der Letzten Generation auf dem Rollfeld des Flughafens Köln/Bonn und beeinträchtigen so den Flugverkehr. Gleichzeitig wird weltweit in über 10 Ländern an Flughäfen protestiert!… pic.twitter.com/RLSsVSwMfS