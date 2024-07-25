Экоактивисты приклеили себя к взлетно-посадочным полосам аэропорта Германии

24 июля климатические активисты на пять часов остановили работу аэропорта Кёльн – Бонн, приклеив себя к взлетно-посадочным полосам, сообщает Zakon.kz.

В этой связи на своей странице в Х аэропорт Кёльн – Бонн объявил о приостановке полетов. В качестве причины указали проникновение в охраняемую зону посторонних лиц.

Фото: Instagram/letztegeneration

Речь шла об экоактивистах организации "Последнее поколение". Те в это время спокойно транслировали свои действия в социальных сетях.

🔥 Oil Kills! Internationale Protestkampagne gestartet!



‼️ Aktuell befinden sich Unterstützer*innen der Letzten Generation auf dem Rollfeld des Flughafens Köln/Bonn und beeinträchtigen so den Flugverkehr. Gleichzeitig wird weltweit in über 10 Ländern an Flughäfen protestiert!… pic.twitter.com/RLSsVSwMfS — Letzte Generation (@AufstandLastGen) July 24, 2024

По предварительным данным, пятеро климатических активистов перелезли через забор, нарушив работу аэропорта. Сообщается, что у них при себе был плакат с текстом "Нефть убивает".

Фото: Х/AufstandLastGen

Они требовали от немецкого правительства оказать содействие в разработке и подписании документа, регулирующего постепенный отказ от ископаемого топлива к 2030 году. Также участники движения предупредили, что готовят аналогичные акции в аэропортах Великобритании, Австрии, Нидерландов, Швейцарии, Канады, США и Норвегии.

В Турции 4 июля 2024 года приняли поправки в Закон о гражданской авиации, которые ужесточают досмотр пассажиров.