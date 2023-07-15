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В Баянаульском национальном парке разгорелся крупный пожар

степь Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
14 июля в 12:45 в Барнаульском районе, в 20 км от села Кызылтау на открытой территории произошло загорание сухой травы на ориентировочной площади 800 га, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДЧС Павлодарской области, огонь перешел на территорию РГУ "БГНПП" (Долбинское лесничество, квартала 115, 117, 118) и охватил там площадь 20 га.

"Пожар удалось локализовать благодаря силам и средствам ДЧС: 27 человек личного состава и 7 единиц техники. Так же в тушении участвовало 40 человек и 13 единиц техники от лесхоза, 55 человек и 11 единиц техники от ДПФ и 8 человек и 4 единицы техники от местных исполнительных органов", – говорится в сообщении.
степь

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Сотрудники ДЧС призывают всех граждан соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в лесных и сельскохозяйственных районах. В случае обнаружения пожара немедленно сообщайте о нем по номеру экстренной службы или в ближайшую пожарную часть.

Ранее сообщалось, что в лесах Павлодарской области тушат крупный пожар.

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