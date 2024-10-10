Пожар в Костанайской области потушили при помощи авиации

В Алтынсаринском районе в 10 км от села Лихачевка на открытой территории произошло загорание сухой травы, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, в связи усиленными порывами ветра до 25 м/с была угроза распространения огня на лесные участки Лермонтовского лесничества.

"Тушение пожара проводилось сотрудниками МЧС и лесного хозяйства. Также был задействован вертолёт с водосливным устройством Авиационной службы КНБ РК. Было произведено четыре сброса воды общим объемом более 8 тонн. Благодаря слаженным действиям спасателей удалось предотвратить распространения пожара на площади 10 тыс. га", – говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет.





Ранее сообщалось, что пять природных пожаров потушили за сутки в Акмолинской области.