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Пожар в Костанайской области потушили при помощи авиации

степной пожар разгорелся в Костанайской области, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 00:08 Фото: скриншот видео
В Алтынсаринском районе в 10 км от села Лихачевка на открытой территории произошло загорание сухой травы, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, в связи усиленными порывами ветра до 25 м/с была угроза распространения огня на лесные участки Лермонтовского лесничества.

"Тушение пожара проводилось сотрудниками МЧС и лесного хозяйства. Также был задействован вертолёт с водосливным устройством Авиационной службы КНБ РК. Было произведено четыре сброса воды общим объемом более 8 тонн. Благодаря слаженным действиям спасателей удалось предотвратить распространения пожара на площади 10 тыс. га", – говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет.


Ранее сообщалось, что пять природных пожаров потушили за сутки в Акмолинской области.

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МЧС РК Костанайская область Пожар 2024 год Пожары Спасатели
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