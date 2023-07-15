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Спасатели локализовали пожар в Баянаульском национальном парке

тушение пожара Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Пресс-служба ДЧС Павлодарской области заявила о том, что пожар в Баянаульском национальном парке локализован, сообщает Zakon.kz.

В общей сложности в борьбе с загоранием участвуют 130 человек и 35 единиц техники ДЧС области, лесного хозяйства, добровольных противопожарных формирований и местных исполнительных органов.

14 июля в 12:45 в Баянаульском районе, в 20 км от села Кызылтау на открытой территории произошло загорание сухой травы на ориентировочной площади 800 га. Кроме того, сообщалось, что огонь перешел на территорию РГУ "БГНПП" (Долбинское лесничество, квартала 115, 117, 118) и охватил там площадь 20 га (площадь степная, частями околки).

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Елена Беляева
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