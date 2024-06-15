20-летний парень утонул в Павлодаре

Фото: скриншот видео

15 июня в 15:15 в УКС поступила информация о том, что в городе Павлодаре, на реке Усолка в районе моста утонул 20-летний парень, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС Павлодарской области, парень плавал в запрещенном для купания места. "В 16:10 силами водолазов ДЧС тело извлечено из воды. Департамент по чрезвычайным ситуация настоятельно рекомендует жителям и гостям Павлодарской области не пренебрегать правилами поведения на воде. Берегите свою жизнь и жизни своих близких", – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что пятилетний мальчик утонул в арыке в Туркестанской области.



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