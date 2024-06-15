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20-летний парень утонул в Павлодаре

парень утонул на реке, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2024 21:38 Фото: скриншот видео
15 июня в 15:15 в УКС поступила информация о том, что в городе Павлодаре, на реке Усолка в районе моста утонул 20-летний парень, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС Павлодарской области, парень плавал в запрещенном для купания места.

"В 16:10 силами водолазов ДЧС тело извлечено из воды. Департамент по чрезвычайным ситуация настоятельно рекомендует жителям и гостям Павлодарской области не пренебрегать правилами поведения на воде. Берегите свою жизнь и жизни своих близких", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пятилетний мальчик утонул в арыке в Туркестанской области.

Елена Беляева
МЧС РК Павлодар Павлодарская область 2024 год
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