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В Актобе бывший сотрудник полиции пожаловался на беззаконие и побои

жалоба Фото: скриншот видео
В соцсетях распространилось видео, на котором молодой человек представляется сотрудником Департамента полиции Актюбинской области и заявляет о том, что его избил коллега, сообщает Zakon.kz.

По его словам, инцидент произошел в апреле.

"Я сам являюсь сотрудником полиции ДП Актюбинской области в звании капитана полиции. Столкнулся с полным беззаконием. В конце апреля 2023 года был избит сотрудником полиции инспекции по личному составу Орынбеком Базарбаевым. У меня имеются судебно-медицинские экспертизы о причинении мне среднего вреда здоровью. Данные лица, чтобы прикрыть свои незаконные действия, составили в отношении меня протокол о неповиновении". Данияр Жолбатыров

Также он заявил, что по данному факту обращался с письменным заявлением в прокуратуру Актюбинской области, в Департамент собственной безопасности МВД, Департамент антикоррупционной службы и Генпрокуратуру. Однако все заявления, утверждает Жолбатыров, без регистрации в ЕРДР были направлены замначальнику департамента Актюбинской области по кадровой политике, то есть непосредственно к тем, кто нанес вред его здоровью.

"Так как в отношении сотрудников не было принято никаких мер, мое заявление до сегодняшнего дня не было зарегистрировано. В связи с чем могу предложить, что руководство делает все, чтобы увести их от ответственности". Данияр Жолбатыров


Между тем в полиции объяснять ситуацию не стали. Заявили лишь, что сотрудник был признан виновным в неповиновении законному требованию сотрудника правоохранительного органа и уволен.

"Указанный сотрудник Специализированным административным судом признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 613 и ч. 1 ст. 667 Кодекса РК об административных правонарушениях. 13 июля т.г. решением дисциплинарной комиссии ДП капитан полиции Жаубатыров Д. уволен из правоохранительных органов". Пресс-служба ДП Актюбиснкой области

Отметим, что в октябре 2022 года стало известно об избиении подполковника полиции в Алматы. Тогда пострадавший был госпитализирован.

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