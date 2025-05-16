"Сотрудник Антикора" задержан в Актобе

В Актобе задержан вымогатель, выдававший себя за сотрудника Антикоррупционной службы. Об этом 16 мая 2025 года рассказали в Департаменте полиции Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, мужчина, подозреваемый в вымогательстве, задержан сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДП и Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Актюбинской области.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о неизвестном лице, вымогающем денежные средства у предпринимателей Актобе. Установлено, что подозреваемый звонил представителям частного бизнеса, представлялся сотрудником Антикоррупционной службы и угрожал возбуждением уголовного дела по надуманным основаниям. При этом он оперировал конфиденциальной информацией о жертвах, что усиливало давление". Пресс-служба ДП Актюбинской области

Так, у начальника отдела кадров одного из ТОО он вымогал 5 млн тенге.

"В момент задержания, в автомобиле, на котором передвигался подозреваемый, оперативники изъяли 4 млн тенге". Пресс-служба ДП Актюбинской области

По данному факту начато досудебное расследование по статье "Вымогательство".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 10-ти лет.

Правоохранительные органы напоминают: о подобных случаях необходимо незамедлительно сообщать в полицию. Анонимность и безопасность заявителя гарантируются.

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Ранее сообщалось, что в Туркестанской области задержан подозреваемый в мошенничестве. По данным полиции, мужчина предлагал права за 230 тыс. тенге.