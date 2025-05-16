"Сотрудник Антикора" задержан в Актобе
Из релиза следует, мужчина, подозреваемый в вымогательстве, задержан сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДП и Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Актюбинской области.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о неизвестном лице, вымогающем денежные средства у предпринимателей Актобе. Установлено, что подозреваемый звонил представителям частного бизнеса, представлялся сотрудником Антикоррупционной службы и угрожал возбуждением уголовного дела по надуманным основаниям. При этом он оперировал конфиденциальной информацией о жертвах, что усиливало давление".Пресс-служба ДП Актюбинской области
Так, у начальника отдела кадров одного из ТОО он вымогал 5 млн тенге.
"В момент задержания, в автомобиле, на котором передвигался подозреваемый, оперативники изъяли 4 млн тенге".Пресс-служба ДП Актюбинской области
По данному факту начато досудебное расследование по статье "Вымогательство".
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 10-ти лет.
Правоохранительные органы напоминают: о подобных случаях необходимо незамедлительно сообщать в полицию. Анонимность и безопасность заявителя гарантируются.
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