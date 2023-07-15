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Законодательство РК

Задержан начальник управления миграционной полиции Шымкента

Задержан начальник управления миграционной полиции Шымкента Фото: Zakon.kz
В результате проведенных совместных оперативных мероприятий сотрудниками ДКНБ и управления собственной безопасности ДП города Шымкент во время отпуска задержан начальник управления миграционной полиции, сообщает Zakon.kz.

Он подозревается в получении денежного вознаграждения в размере 1000 долларов, передает пресс-служба МВД РК.

В данное время проводятся необходимые следственные действия. Все обстоятельства будут установлены в ходе досудебного расследования.

Ранее стало известно, что в начале июня в Караганде был задержан за взятку подполковник полиции.

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Константин Вноровский
КНБ Шымкент
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