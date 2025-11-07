Вымогал 10 млн у госслужащего: блогера арестовали в Шымкенте
Сотрудниками Департамента полиции (ДП) Шымкента в ходе проведения оперативных мероприятий задержан блогер-журналист, подозреваемый в вымогательстве денежных средств у госслужащего, сообщает Zakon.kz.
Подробностями сегодня, 7 ноября 2025 года, поделились в пресс-службе городской полиции.
"По предварительным данным, подозреваемый требовал у сотрудника акимата денежное вознаграждение в размере 10 млн тенге за обещание не распространять в социальных сетях материалы, дискредитирующие деятельность государственных органов. По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе следственных действий по месту жительства и в офисе подозреваемого проведены обыски, в результате которых изъяты электронные носители и иные предметы, имеющие значение для расследования. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания".Пресс-служба ДП Шымкента
В настоящее время проводится расследование, направленное на установление всех обстоятельств происшествия.
В полиции напоминают, что "вымогательство является уголовно наказуемым деянием и влечет ответственность в соответствии с законодательством".
