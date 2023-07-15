Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Нуралы Алип выиграл Суперкубок России в составе "Зенита"

Футбол Зенит Суперкубок Фото: Instagram/zenit_spb
Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип стал обладателем Суперкубка России по футболу. Его команда "Зенит" (Санкт-Петербург) в поединке за почетный трофей была сильнее армейцев Москвы, за который играл еще один казахстанец Бахтиёр Зайнутдинов, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе"!

Судьба поединка решилась только в серии послематчевых пенальти, так как основное время игры закончилось вничью – 0:0. В исполнении 11-метровых ударов питерский коллектив был удачливее ЦСКА – 5:4, и выиграл Суперкубок России. Встреча за трофей прошла в Казани на "Ак Барс Арене".

Что касается ведущих игроков казахстанской сборной Бахтиёра Зайнутдинова и Нуралы Алипа, то полузащитник ЦСКА сыграл с первых минут матча и стал одним из лучших в составе москвичей, и даже имел голевой момент, но свою команду спас вратарь Михаил Кержаков. А Нуралы Алип просидел всю игру на скамейке запасных. 

Таким образом, "Зенит" выиграл восьмой Суперкубок России и стал рекордсменом по количеству трофеев. На второй позиции –ЦСКА с семью титулами, далее "Локомотив" – 3.

Читайте также

Дебют казаха в UFC! Расклады Olimpbet на бой Азата Максума против Тайсона Нэма

Мои спасители – Костомаров опубликовал семейное фото

В Фукуоке стартовал Чемпионат мира World Aquatics по водным видам спорта

Куандык Шынасилов
Бахтиер Зайнутдинов
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астанчанин уснул на улице
Астанчанин рассмешил казахстанцев необычным решением спастись от жары
Новые правила дорожного движения утвердили в Казахстане
Новые правила дорожного движения утверждены в Казахстане
Новолуние: что ожидает представителей знаков зодиака
Новолуние: что ожидает представителей знаков зодиака
Почему в Алматы снимают таблички платных парковок, объяснили в акимате
Почему в Алматы снимают таблички платных парковок, объяснили в акимате
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления