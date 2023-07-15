Нуралы Алип выиграл Суперкубок России в составе "Зенита"
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Судьба поединка решилась только в серии послематчевых пенальти, так как основное время игры закончилось вничью – 0:0. В исполнении 11-метровых ударов питерский коллектив был удачливее ЦСКА – 5:4, и выиграл Суперкубок России. Встреча за трофей прошла в Казани на "Ак Барс Арене".
Что касается ведущих игроков казахстанской сборной Бахтиёра Зайнутдинова и Нуралы Алипа, то полузащитник ЦСКА сыграл с первых минут матча и стал одним из лучших в составе москвичей, и даже имел голевой момент, но свою команду спас вратарь Михаил Кержаков. А Нуралы Алип просидел всю игру на скамейке запасных.
Таким образом, "Зенит" выиграл восьмой Суперкубок России и стал рекордсменом по количеству трофеев. На второй позиции –ЦСКА с семью титулами, далее "Локомотив" – 3.