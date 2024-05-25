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Нуралы Алип стал трехкратным чемпионом России в составе "Зенита"

Футбол Золото Зенита, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 23:00 Фото: Instagram/zenit_spb
В российском футболе среди команд Премьер-лиги подведены итоги нынешнего сезона, в котором золотые медали завоевали игроки питерского "Зенита". В этом списке есть и защитник казахстанской сборной Нуралы Алип, для него эта третья ценная награда в клубе из берегов Невы, сообщает Zakon.kz.

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25 мая состоялся матч 30-го тура российской Премьер-Лиги сезона-2023/24, в котором "Зенит" принимал "Ростов". Важный поединок завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, которые стали чемпионами России в шестой раз подряд, и в 10-ый раз за всю историю РПЛ.

А для экс-кайратовца Нуралы Алипа это третья высшая медаль в составе команды из Санкт-Петербурга.


Второе место в турнирной таблице РПЛ-2024 занял "Краснодар", "бронза" досталось московскому "Динамо".

В заключительном туре российского чемпионата команда Магомеда Адиева "Ахмат" на выезде проиграл воронежскому "Факелу" – 0:2. 

Тем временем о завершении карьеры на уровне сборной объявил рекордсмен французской команды Оливье Жиру. 

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