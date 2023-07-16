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В Южной Корее в результате подтоплений и оползней погибли 32 человека

Южная Корея Фото: Twitter/@GMOPG62
Ливневые дожди в Южной Корее продолжаются с прошлой недели. В результате подтоплений и оползней погибли 32 человека, еще 10 числятся пропавшими без вести, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации en.yna.co.kr со ссылкой на Корейскую метеорологическую администрацию, в ряде регионов со вторника по настоящее время выпало более 470 мм осадков.

Как уточняется, из-за паводков закрыты 211 дорог, включая национальные автомагистрали, а также прогулочные тропы в 20 национальных парках. Было приостановлено движение скоростных поездов и регулярных поездов, связывающих центральные районы страны с другими регионами.

Отмечается, что в эвакуационных центрах находятся почти 6 тыс. человек, которые пока не могут вернуться в свои дома.

Синоптики прогнозируют в ряде центральных и южных районов ливни вплоть до вторника. Специалисты предупреждают, что в данных регионах может выпасть дополнительно до 300 мм осадков.

9 июля сообщалось, что в центральной части Китая в провинции Хубэй после схода массивного оползня спасли пять человек, пропали без вести девять.

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