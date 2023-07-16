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В США турист наткнулся на палатку с тремя мумиями

туристы Фото: pixabay
В отдаленном туристическом кемпинге в районе Скалистых гор в американском штате Колорадо нашли мумифицированные тела трех туристов, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации CBS News, на прошлой неделе путешественник наткнулся на закрытую изнутри палату. Открыв ее, он увидел тело и вызвал полицию. Прибывшие стражи порядка нашли второе тело внутри укрытия, третье – снаружи.

Как уточняется, ничто не указывает на насильственную гибель туристов.

Окружной шериф Ганнисон Мерди рассказал, что, судя по состоянию тел, туристы умерли прошлой осенью или зимой. Наиболее вероятная причина их гибели – сочетание голода и обморожения. О пропавших в том районе людях ранее никто не заявлял, так что пока установить личности погибших не удалось.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области нашли тело пропавшего туриста.

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