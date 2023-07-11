В Туркестанской области нашли тело пропавшего туриста

Фото: pixabay

11 июля 2023 года спасатели Департамента по чрезвычайным происшествиям Туркестанской области на высоте около 3800 м над уровнем моря нашли тело пропавшего туриста, сообщает Zakon.kz.

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