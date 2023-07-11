В Туркестанской области нашли тело пропавшего туриста
Фото: pixabay
11 июля 2023 года спасатели Департамента по чрезвычайным происшествиям Туркестанской области на высоте около 3800 м над уровнем моря нашли тело пропавшего туриста, сообщает Zakon.kz.
Отмечено, что в настоящее время производится спуск в пешем порядке.
"Спуск осложняется наличием снежного покрова, толщиной 20 см, рельеф местности - горный, скалистый".Пресс-служба МЧС РК
В поисково-спасательных работах задействованы спасатели оперативно-спасательного отряда Туркестанской области и профессиональные альпинисты Федерации альпинизма.
3 июля 2023 года турист 1967 года рождения упал с вершины горы в Туркестанской области.
По данным регионального ДЧС, поисковые работы затруднялись из-за крутого расположения горных ущелий и большого количества естественных препятствий.
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