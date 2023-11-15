Тело мужчины и его живую собаку нашли в США спустя два месяца

Житель американского штата Колорадо пропал в августе. Тело мужчины нашли в горах, его собака жива и находилась рядом с хозяином, сообщает Zakon.kz.

71-летний Рич Мур и его джек-рассел-терьер по кличке Финни пропали 19 августа во время похода на пик Блэкхед недалеко от Пагоса-Спрингс, сообщает Sky News.



Поисково-спасательная служба Taos Search and Rescue сообщила, что тело мужчины нашли 30 октября, а собака "жива и находится рядом с телом".

Собаку отвезли в ветеринарную клинику для осмотра и лечения, после чего она воссоединилась с семьей погибшего мужчины.