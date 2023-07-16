Алматинцев предупредили об изменении движения по проспекту аль-Фараби

В целях безопасности и увеличения пропускной способности реверсивное движение по пр. аль-Фараби от улицы Западный Желтоксан до ВОАД будет действовать 17 июля с 07:00 до 00:00, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе акимата города, количество полос движения в западном и восточном направлениях будет определяться из складывающейся транспортной ситуации сотрудниками патрульной полиции.

"Движение транспорта по пр. аль-Фараби в восточном направлении (от ул. Западный Желтоксан) будет перекрыто полностью с 00:00 до 07:00 18 июля", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, как автобусы будут объезжать участок проспекта аль-Фараби в Алматы.

