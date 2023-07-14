Как автобусы будут объезжать участок проспекта аль-Фараби в Алматы

В Алматы сегодня, 14 июля 2023 года, вечером начнут ремонтировать участок пр. аль-Фараби – от моста Есентай до ул. Западный Желтоксан. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в управлении городской мобильности южной столицы.

Начало ремонтных работ на участке пр. аль-Фараби запланировано с 22:00 14 июля, а завершение – до 7:00 16 июля.

Фото: Instagram/qmb_almaty

В Управлении городской мобильности Алматы предоставили временные схемы маршрутов для объезда участка пр. аль-Фараби.

Фото: Instagram/qmb_almaty

Фото: Instagram/qmb_almaty

Ранее сообщалось, что в Алматы ремонт по пр. аль-Фараби завершили на нескольких участках. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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13 июля 2023 года жителям и гостям Алматы напомнили о начале ремонта пр. Абая – от ул. Розыбакиева до ул. Ауэзова. В Управлении городской мобильности Алматы уточнили, что участок пр. Абая начнут ремонтировать с 23:00 13 июля. Работы планируют завершить до 6:00 15 июля.