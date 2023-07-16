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Массовая драка в Мангистауской области попала на видео

авто Фото: Zakon.kz
15 июля около 03:30 в селе Бейнеу по улице Д. Тажиева произошла драка, сообщает Zakon.kz.

Кадры потасовки попали в социальные сети. На видео несколько мужчин что-то бросают друг в друга. По звуку это стеклянные бутылки. Отметим, что у большинства участников драки в руках палки.


Сотрудниками полиции были установлены и задержаны 6 подозреваемых в возрасте 24-25 лет.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР отдела полиции Бейнеуского района по ч.3 ст. 293 УК РК "Хулиганство". Иная информация не разглашается в интересах следствия". Пресс-служба ДП Мангистауской области

Отметим, что в конце июня в Талгаре тоже произошла массовая драка с участием молодых людей.

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