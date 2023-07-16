Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В ДТП в Атырауской области погибли семь человек

В результате ДТП в Атырауской области погибли 7 человек Фото: Telegram/POLISIA.KZ
Семь человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 16 июля около 15:00. На 82 километре трассы Доссор-Кульсары-Бейнеу автомобиль марки Chevrolet Cobalt столкнулся с автомобилем Toyota Ipsum, двигавшимся навстречу.

В результате удара водитель и четыре пассажира автомобиля Chevrolet Cobalt, а также водитель и пассажир автомобиля Toyota Ipsum погибли на месте.

Двое пассажиров с различными телесными повреждениями доставлены в Жылыойскую районную больницу. В настоящее время ведется сбор соответствующих документов.

"Уважаемые жители, водители автомобилей, пассажиры! Автокатастрофа влечет за собой серьезные последствия! Не пренебрегайте своей жизнью и здоровьем и окружающих! Установлено, что водители двух указанных автомобилей ранее неоднократно привлекались к ответственности за превышение скорости", – сообщил командир роты патрульной полиции при Департаменте полиции Атырауской области капитан полиции Адильбек Шахметов.

Ранее стало известно, что в ночном ДТП близ Каскелена погибли три человека.

Читайте также

В результате ДТП в Атырауской области погибли 7 человек

Константин Вноровский
Атырауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астрологи рассказали, кому благоволят звезды в августе
Астрологи рассказали, кому благоволят звезды в августе
астанчанин уснул на улице
Астанчанин рассмешил казахстанцев необычным решением спастись от жары
Опубликовал семейное фото
Мои спасители – Костомаров опубликовал семейное фото
корабль с зерном
В Турции назвали условие продления зерновой сделки
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления