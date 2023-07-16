Акимат Алматы: Дорожные работы на проспекте аль-Фараби завершат до начала учебного года

Дорожные работы в Алматы по проспекту аль-Фараби идут согласно графику и будут завершены до начала учебного года, сообщает Zakon.kz.

Окончен ремонт на южной стороне проспекта от ул. Торайгырова до моста через реку Есентай. Открыто движение на участке от моста через р. Есентай до ул. Западный Желтоксан, передает пресс-служба акимата города Алматы.

Следующий этап - проведение дорожных работ по пр. Аль-Фараби на участке от ул. Западный Желтоксан до ВОАД.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности будет принят ряд мер.

Ранее алматинцев предупредили об изменении движения по проспекту аль-Фараби.