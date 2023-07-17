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В США прокомментировали перспективы ядерной сделки с Ираном

В США прокомментировали перспективы ядерной сделки с Ираном Фото: pxhere
В Белом доме заявили, что США сейчас далеки от ядерной сделки с Ираном и сосредоточены на возврате удерживаемых там американских граждан, передает Zakon.kz.

Об этом в интервью телеканалу Fox News сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Отвечая на вопрос о наличии неформальных коммуникаций США и Ирана по новой ядерной сделке, Кирби заявил, что "никакой сделки сейчас нет".

По его словам, если власти Ирана начнут предпринимать шаги к снижению ядерной напряженности, это будет хорошо для региона.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, сообщил в интервью телеканалу CBS, что Вашингтон остается далек от какой-либо сделки с Тегераном.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США тайно возобновили переговоры с Ираном для освобождения своих заключенных и сдерживания развития ядерной программы. Отмечается, что представители Белого дома как минимум трижды ездили в Оман для косвенных контактов.

В начале июня Иран заявил, что планирует увеличить поставки энергоносителей после вступления в ШОС.

Иран официально вошел в состав стран-членов Шанхайской организации сотрудничества по итогам онлайн-заседания совета глав государств ШОС 4 июля.

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