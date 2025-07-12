Иран вновь готов вернуться к переговорам с США по ядерной сделке

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности Тегерана вернуться к переговорам по ядерной сделке с США, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство ISNA, глава министерства озвучил для этого определенные условия.

"Иран по-прежнему заинтересован в дипломатии, но у нас есть веские основания сомневаться в возможности дальнейшего диалога. Если есть желание решить этот вопрос мирным путем, США должны продемонстрировать искреннюю готовность к равноправному соглашению", – подчеркнул Аракчи.

По его словам, в 2015 году Иран подписал всеобъемлющее ядерное соглашение с шестью странами, включая США, которое Вашингтон в одностороннем порядке расторг три года спустя. Он также заявил, что удары США по ядерным объектам Исламской Республики подорвали прогресс, достигнутый на переговорах между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее Иран показал новую баллистическую ракету, эффективную против американской. В мае 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран "в некотором роде" согласовали условия ядерной сделки.