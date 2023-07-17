Каким сотрудникам работодатели Казахстана готовы платить от 700 тысяч тенге

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК рассказали о том, представители каких профессий были наиболее востребованы на рынке труда в июне и кому работодатели готовы платить самые высокие зарплаты, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МТСЗН РК 17 июля, в июне на Электронной бирже труда разместили 89,9 тысячи вакансий и 54,5 тысячи резюме. Активность на рынке труда снизилась – по сравнению с маем количество вакансий сократилось на 5,3%, а резюме – на 26,7%.

Особенно сильно упал спрос на неквалифицированную рабочую силу (-10%). Предложение со стороны работников без квалификации сократилось на 39%, со средней квалификацией – почти на треть, среди высококвалифицированных – на 11%.



Потребность в кадрах выросла в трех регионах Казахстана: Жетысуской (+1,1 тысячи вакансий), Алматинской (+416) областях и ВКО (+479). В Восточно-Казахстанской области дефицит сотрудников по ряду профессий: там требуются специалисты колл-центров, слесари-ремонтники и электрогазосварщики. Не хватает рабочих рук и в других регионах: в Карагандинской области количество вакансий превысило количество резюме на 6,4 тысячи, в Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях – на 3,9 тысячи. В июне самыми востребованными работниками на Электронной бирже труда были операторы контакт-центров (1,9 тысячи вакансий), охранники (1,7 тысячи) и воспитатели (1,6 тысячи).





"По итогам июня наиболее высокий размер заработной платы работодатели готовы были предложить руководителям по испытаниям и режимной наладке оборудования (в среднем от 700 тысяч тенге), IT-дизайнерам (от 566 тысяч тенге) и инспекторам строительно-монтажных работ (от 550 тысяч тенге). В то же время среди соискателей на высокую заработную плату претендовали начальники отделов в сфере торговли (от 1,9 млн тенге), кредитные инспекторы и генеральные директора (от 1,4 млн тенге)", – рассказали в пресс-службе министерства.

Ранее стало известно, в каких регионах Казахстана платят самые высокие зарплаты.