После жуткой аварии на трассе Алматы – Талгар образовалась многокилометровая пробка

1 июля в поселке Бесагаш Талгарского района произошло жуткое ДТП с участием большегрузов. Авария спровоцировала многокилометровую пробку, сообщает Zakon.kz.

Машины стояли от Алматы до поселка Туздыбастау.

Фото: Zakon.kz

Отметим, что движение на трассе уже восстановлено.

Фото: Zakon.kz

Грузовик Shacman спецслужбы вытащили и убрали на обочину.

Фото: Zakon.kz

Также убрали грузовик ЗИЛ, который на момент аварии был загружен отсевом.

Фото: Zakon.kz

Дорогу очистили для движения.

1 августа ДТП с большегрузами произошло в поселке Бесагаш Талгарского района. Оба водителя оказались в больнице. Врачи рассказали об их состоянии.