После жуткой аварии на трассе Алматы – Талгар образовалась многокилометровая пробка
Фото: Zakon.kz
1 июля в поселке Бесагаш Талгарского района произошло жуткое ДТП с участием большегрузов. Авария спровоцировала многокилометровую пробку, сообщает Zakon.kz.
Машины стояли от Алматы до поселка Туздыбастау.
Фото: Zakon.kz
Отметим, что движение на трассе уже восстановлено.
Фото: Zakon.kz
Грузовик Shacman спецслужбы вытащили и убрали на обочину.
Фото: Zakon.kz
Также убрали грузовик ЗИЛ, который на момент аварии был загружен отсевом.
Фото: Zakon.kz
Дорогу очистили для движения.
1 августа ДТП с большегрузами произошло в поселке Бесагаш Талгарского района. Оба водителя оказались в больнице. Врачи рассказали об их состоянии.
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