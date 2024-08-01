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После жуткой аварии на трассе Алматы – Талгар образовалась многокилометровая пробка

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 20:36 Фото: Zakon.kz
1 июля в поселке Бесагаш Талгарского района произошло жуткое ДТП с участием большегрузов. Авария спровоцировала многокилометровую пробку, сообщает Zakon.kz.

Машины стояли от Алматы до поселка Туздыбастау.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 20:36

Фото: Zakon.kz

Отметим, что движение на трассе уже восстановлено.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 20:36

Фото: Zakon.kz

Грузовик Shacman спецслужбы вытащили и убрали на обочину.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 20:36

Фото: Zakon.kz

Также убрали грузовик ЗИЛ, который на момент аварии был загружен отсевом.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 20:36

Фото: Zakon.kz

Дорогу очистили для движения.

1 августа ДТП с большегрузами произошло в поселке Бесагаш Талгарского района. Оба водителя оказались в больнице. Врачи рассказали об их состоянии.

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