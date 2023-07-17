Провайдеры устранили перебои со связью в Казахстане
Фото: pexels
Провайдеры восстановили связь в Астане, Караганде и ряде других городов Казахстана. Ранее абоненты жаловались на проблемы с сотовой связью и интернет-соединением, сообщает корреспондент Zakon.kz.
В пресс-службе компании Kcell сообщили, что работу сервисов полностью восстановили.
"В 10:00 была полностью восстановлена работа сервисов передачи данных для абонентов Kcell/Activ, наблюдавшаяся этим утром у абонентов оператора в Астане и ряде других городов", – заявили в компании.
Всем, кого затронула техническая проблема, в компании пообещали начислить бонусный интернет-трафик – 10 Гб.
17 июля в пресс-службе компании Kcell подтвердили, что в отдельных регионах Казахстана возникли проблемы с сотовой связью и доступом в Интернет.
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