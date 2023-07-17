Провайдеры устранили перебои со связью в Казахстане

Фото: pexels

Провайдеры восстановили связь в Астане, Караганде и ряде других городов Казахстана. Ранее абоненты жаловались на проблемы с сотовой связью и интернет-соединением, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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