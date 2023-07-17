Девять человек погибли в ДТП в Туркестанской области

Утром 17 июля 2023 года возле села Шаян в Туркестанской области произошло смертельное ДТП: погибли девять человек, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы региональной полиции, установлено, что на трассе областного значения Екпинди-Созак столкнулись автомобили Nissan, Toyota Camry и Volkswagen Grafter.

"В результате аварии произошло возгорание транспортных средств. На месте скончались девять человек, в больницу доставлены 13 человек, два человека от медицинской помощи отказались". Пресс-служба ДП Туркестанской области

Предварительно, ДТП произошло из-за выезда автомашины Nissan на полосу встречного движения.

В настоящее время на месте ДТП находится руководство ДП Туркестанской области. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 345 УК РК, заключили в ведомстве.

16 июля 2023 года на 82 километре трассы Доссор-Кульсары-Бейнеу в Атырауской области погибли семь человек.