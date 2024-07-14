Пять человек погибли в ДТП на трассе в Карагандинской области

14 июля 2024 года на трассе Караганда – Балхаш произошло смертельное ДТП: погибли 5 человек, еще 11 ранены, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал "Вечерняя Караганда", на трассе столкнулись минивэн Toyota Estima и автобус.





Авария произошла в 12:00 в 30 км от поселка Акшатау. Погибли 4 пассажира минивэна и один пассажир автобуса, все скончались на месте происшествия. 11 человек с различными травмами доставили в медицинское учреждение, сообщили в региональном департаменте полиции.



В минувшую субботу, 13 июля 2024 года, пять человек погибли на трассе в Жамбылской области.