Проблемы с закупкой картофеля и муки возникли в ряде регионов Казахстана

В ряде регионов Казахстана пока так и не сформировали рекомендованные запасы картофеля, капусты и муки. Об этом стало известно на заседании в правительстве, посвященном стабилизации цен на основные продукты питания, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции РК 17 июля, на заседании обсудили стабилизацию цен и поддержку отечественных производителей сахара. Его участники отметили, что за прошедшую неделю цены на социально значимые продукты питания в среднем по стране не изменились.

Председатель Комитета торговли Айдар Абилдабеков указал, что сейчас рынок насыщен дешевым импортным сахаром. Отечественная продукция остается на складах, поскольку спрос на нее низкий. Айдар Абилдабеков напомнил, что в стране уже не раз предлагали ввести минимальную оптовую цену на сахар для поддержки казахстанских производителей, но это решение отложили до завершения летнего сезона.

"Ранее в рамках реализации новых подходов к стабилизации цен региональные СПК направили по оборотным схемам сахарным заводам 14,3 млрд тенге на закупку сырца. Для поддержки отечественных сахарных заводов предлагаем перезапустить финансирование по оборотной схеме, направив дополнительно еще порядка 9 млрд тенге оборотных средств. Кроме того, заключенные ранее договоры считаем целесообразным пролонгировать на полтора года", – сказал председатель комитета.

Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков доложил о том, как в регионах идет форвардное финансирование закупок овощей, которое начали еще в феврале. Он отметил, что в ряде областей эту работу, необходимую для стабилизации цен, пока не завершили, и пообещал усилить контроль за соблюдением условий контрактации.

По словам вице-министра, сейчас в стране сформировали рекомендуемые объемы запасов лука и моркови. Но с картофелем и капустой ситуация сложнее. Пять регионов до сих пор не закупили необходимые объемы картофеля, худшие показатели – у Атырауской (55%) и Абайской (65%) областей. В десяти регионах не сформировали нужные резервы по капусте, здесь хуже всего обстоят дела в Улытауской (30%), Алматинской (45%) областях и Астане (49%). По муке в восьми регионах почти нет контрактов, либо их объем не выше 50% от рекомендованного уровня. В Актюбинской области нет контрактов по закупке подсолнечного масла и риса.







"Всем регионам необходимо исправить ситуацию. Лето – единственное время, когда мы должны сделать задел на предстоящий год, чтобы стабилизировать цены. За неделю индекс цен на социально значимые продукты питания составил 0%, хотя при своевременной работе должна была быть дефляция. По итогам рисовой ярмарки в Кызылорде меморандумы на закупку риса заключили акиматы только восьми регионов. Ими законтрактовано 1,4 тысячи тонн риса, тогда как по стране необходимо порядка 21 тысячи тонн. Всем регионам своевременно обеспечить выполнение обозначенных на совещании задач", – поручил вице-премьер Серик Жумангарин.

В июне цены на социально значимые продукты в Казахстане оставались стабильно высокими.