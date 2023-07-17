Новую форму для пожарных и спасателей разработают в Казахстане

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов поручил разработать новую форму для казахстанских пожарных и спасателей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК 17 июля, на аппаратном совещании Сырым Шарипханов поручил профильным структурным подразделениям министерства начать разработку новой формы для пожарных и спасателей.

Согласно поручению министра создадут рабочую группу, которая учтет все предложения самих пожарных и спасателей и поможет создать для них комфортную спецодежду. При этом рабочая группа учтет лучшие зарубежные практики в этой сфере.

"Тушение пожаров и аварийно-спасательные работы часто проходят в сложнейших условиях для личного состава. В этой связи форма должна быть как удобной, так и функциональной. Наша задача – обеспечить спасателям максимальный комфорт при выполнении своих функциональных обязанностей. Эта же тактика должна касаться обеспечения их современной спасательной техникой", – подчеркнул глава министерства.

В конце июня президенту Касым-Жомарту Токаеву показали новую форму сотрудников Нацгвардии и туристической полиции.