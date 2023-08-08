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Глава МЧС о прыгавших из окон при пожаре в ЖК "Аккент": Можно было дождаться спасателей

Пожар в алматинском ЖК "Аккент" прокомментировал глава МЧС Фото: Zakon.kz
Министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов в кулуарах правительства 8 августа прокомментировал пожар в ЖК "Аккент", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава МЧС подчеркнул, что людям, которые выпрыгивали из окон, не стоило поддаваться панике.

"То, что они прыгали, это была преждевременная мера, они поддались панике. Буквально через несколько секунд в эти квартиры зашли наши сотрудники и эвакуировали людей. В частности, из этой квартиры эвакуировали пожилую женщину. Она родственница тех женщин, которые выпрыгнули. Как вы сами видите, можно было дождаться – просто выйти на балкон, закрыть дверь, чтобы не было доступа дыма на балкон, и дожидаться помощи спасателей, как многие и поступили". Сырым Шарипханов

Министр добавил, что для спасения жильцов использовали три автолестницы, которые позволяли эвакуировать людей с 16-го этажа.

Глава МЧС также указал, что строители пришли на помощь быстрее спасателей, поскольку находились неподалеку.

"Строители оказались рядом. Они находились в 300 метрах от ЖК, они прибыли быстрее. Наши подразделения прибыли за восемь минут и отработали в соответствии с требованиями". Сырым Шарипханов

Министр сообщил, что сейчас ведомство решает вопрос об участии специалистов МЧС в приемке строящихся зданий.

"С нового года будет решаться этот вопрос. Мы будем участвовать в согласовании проектов, приемке зданий, сооружений, а также при проверке". Сырым Шарипханов

1 августа 2023 года в алматинском ЖК "Аккент" произошел пожар. Чтобы спастись от огня, люди выпрыгивали из окон. Одна женщина погибла, ее семье предоставят двухкомнатную квартиру. После пожара премьер-министр Алихан Смаилов поручил провести проверку новых многоэтажных домов.

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