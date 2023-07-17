Казахстан занял второе место на Чемпионате мира по борьбе на поясах

Чемпионат мира-2023 по борьбе на поясах среди мужчин и женщин завершился в Астане. Хозяева ковра завоевали 23 медали, что позволило им занять второе общекомандное место, сообщает Zakon.kz.

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В двухдневных соревнованиях участвовали около 250 спортсменов из 30 стран мира, сообщили в Дирекции по развитию спорта 17 июля. Честь нашей страны защищали 42 борца (32 мужчины и 10 женщин), которые в итоге заняли второе общекомандное место. Лидером мирового первенства стала команда России, на третьей позиции – Туркменистан.





Фото: Instagram/drs_kz

Копилка казахстанской сборной пополнилась 23 наградами различного качества: шестью золотыми, четырьмя серебряными и 13 бронзовыми. На высшую ступень пьедестала почета поднялись Калмухан Турмаханбет (57 кг), Адилет Шалгынбекулы (62 кг), Акторе Султанбекулы (75 кг), Тохтарбек Айдарбек (90 кг), Бекбол Нурланулы (100 кг) и Арайлым Оразбай (+76 кг).

Серебряные медали получили казахстанцы Жандос Абубакиров (57 кг), Данияр Кункубаев (68 кг), Торебек Молдаш (75 кг) и Эскерхан Осканов (100 кг),



Бронзовыми наградами отмечены: Айбек Казахбаев и Туремурат Аскербекулы (62 кг), Саян Курмангалиев (68 кг), Торебек Молдаш и Саян Каиргалиев (75 кг), Алдияр Айтмухамбет и Рахмет Сапиев (82 кг), Айберген Алдаберген (90 кг), Нурсултан Кожагелдыулы (+100 кг), Назерке Абилтаева (52 кг), Ботагоз Дюсембаева (52 кг), Рауза Нурмахамметова (58 кг), Асылжан Орынбасарова (66 кг) и Перизат Жакыпбекова (76 кг).

Ранее стало известно, что турнир по казакша курес в этом году сделают бесплатным для зрителей.