Что случилось с Крымским мостом. Главное
Фото: wikimedia
В ночь с 16 на 17 июля надводные беспилотники атаковали Крымский мост. Автомобильная часть моста получила повреждения, погибли два человека. Что известно к этому часу в подборке от Zakon.kz.
Взрыв на Крымском мосту произошел ночью 17 июля.
- Российская сторона заявила, что мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. Повреждения получила автомобильная часть моста. Сообщается, что опоры не повреждены.
- Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта. В ходе происшествия погибли мужчина и женщина из Белгородской области.
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США и Великобританию в причастности к атаке на Крымский мост.
После ЧП движение на мосту было приостановлено.
- Украинская сторона назвала повреждение Крымского моста "провокацией", связав ее с нежеланием продлевать зерновую сделку, которая истекает 17 июля. Россия позже остановила зерновую сделку, однако не стала связывать решение с атакой на мост.
- Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что ведомство не комментирует причины инцидента. В то же время он напомнил слова главы ГУР Кирилла Буданова, что "мост - конструкция там лишняя".
- Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Крымский мост недолговечен из-за его использования российской стороной в военных целях.
8 октября 2022 года на автомобильной части моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик.
В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста. Минобороны Украины признало причастность Киева к подрыву только спустя девять месяцев после произошедшего.
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