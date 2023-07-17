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Что случилось с Крымским мостом. Главное

взрыв Крымского моста Фото: wikimedia
В ночь с 16 на 17 июля надводные беспилотники атаковали Крымский мост. Автомобильная часть моста получила повреждения, погибли два человека. Что известно к этому часу в подборке от Zakon.kz.

Взрыв на Крымском мосту произошел ночью 17 июля.

  • Российская сторона заявила, что мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. Повреждения получила автомобильная часть моста. Сообщается, что опоры не повреждены.
  • Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта. В ходе происшествия погибли мужчина и женщина из Белгородской области.
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США и Великобританию в причастности к атаке на Крымский мост.

После ЧП движение на мосту было приостановлено. 

  • Украинская сторона назвала повреждение Крымского моста "провокацией", связав ее с нежеланием продлевать зерновую сделку, которая истекает 17 июля. Россия позже остановила зерновую сделку, однако не стала связывать решение с атакой на мост.
  • Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что ведомство не комментирует причины инцидента. В то же время он напомнил слова главы ГУР Кирилла Буданова, что "мост - конструкция там лишняя".
  • Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Крымский мост недолговечен из-за его использования российской стороной в военных целях.

8 октября 2022 года на автомобильной части моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик.

В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста. Минобороны Украины признало причастность Киева к подрыву только спустя девять месяцев после произошедшего.

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Редакция Zakon.kz
Россия Ситуация в Украине Крым
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