Что случилось с Крымским мостом. Главное

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В ночь с 16 на 17 июля надводные беспилотники атаковали Крымский мост. Автомобильная часть моста получила повреждения, погибли два человека. Что известно к этому часу в подборке от Zakon.kz.

Взрыв на Крымском мосту произошел ночью 17 июля. Российская сторона заявила, что мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. Повреждения получила автомобильная часть моста. Сообщается, что опоры не повреждены.



Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта. В ходе происшествия погибли мужчина и женщина из Белгородской области.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США и Великобританию в причастности к атаке на Крымский мост. После ЧП движение на мосту было приостановлено.

Украинская сторона назвала повреждение Крымского моста "провокацией", связав ее с нежеланием продлевать зерновую сделку, которая истекает 17 июля. Россия позже остановила зерновую сделку, однако не стала связывать решение с атакой на мост.



Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что ведомство не комментирует причины инцидента. В то же время он напомнил слова главы ГУР Кирилла Буданова, что "мост - конструкция там лишняя".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Крымский мост недолговечен из-за его использования российской стороной в военных целях. 8 октября 2022 года на автомобильной части моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста. Минобороны Украины признало причастность Киева к подрыву только спустя девять месяцев после произошедшего. Читайте также Россия остановила зерновую сделку Трагедия в Южной Корее: президент призвал к действиям из-за климатического кризиса Из-за плотоядной бактерии австралийке пришлось сделать 15 операций и заново учиться ходить

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