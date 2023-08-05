Атака дронов: в районе Крымского моста в Керченском проливе танкер получил повреждения

Российские СМИ ранее сообщили о мощном взрыве в районе Крымского моста. Мост не пострадал, танкер получил повреждения в Керченском проливе при атаке со стороны ВСУ, сообщает Zakon.kz.

Сам мост был временно перекрыт.

ТАСС в Telegram сообщил, что экипаж танкера находится в безопасности. Два буксира прибыли к месту ЧП, решается вопрос о буксировке судна. Разлива топлива с танкера нет.

На борту танкера, получившего повреждения в Керченском проливе, находятся 11 человек.

Ранее, по информации Telegram-канала "Ньюсач", советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что не может подтвердить информацию о взрывах в районе Крымского моста:



"Просим не нагнетать. Работают все службы. В случае чрезвычайных ситуаций информация будет дана незамедлительно. Сигнал "‎Тревога"‎ в районе Крымского моста из-за угрозы атаки объявляется не первый раз. Иногда два, три раза в день. Информацию в сети о взрывах подтвердить не могу".

"Громкие звуки, которые были слышны жителям Керчи час назад, не имели отношения к Крымскому мосту. Объявлена угроза атаки. После ее снятия движение возобновится", – написал он.

Движение возобновилось, в районе Крымского моста всё тихо и спокойно.

Ранее в конце июля мы сообщали о ЧП на Крымском мосту.

