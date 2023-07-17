Детский лагерь в здании сауны: прокуратура Алматы начала расследование

Прокуратура города Алматы начала проверку по факту организации летнего отдыха детей ТОО "БелРичи" (лагерь "Арман дала"), сообщает Zakon.kz.

Проводятся досудебные расследования по фактам злоупотребления полномочиями (361 УК РК) и неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего при организации "детского лагеря в здании сауны" (140 УК РК).

Как установили в прокуратуре, финансирование лагеря осуществлялось из бюджета Управления образования города Алматы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом, представленная конкурсная документация не в полной мере отвечала предъявляемым требованиям.

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"Расследование уголовных дел поручено антикоррупционной службе города Алматы", – говорится в сообщении.

В рамках расследования дел будет обеспечено установление всех обстоятельств произошедшего и дана оценка действиям должностных лиц местного исполнительного органа и организаторов лагеря.

Иная информация, в соответствии с требованиями ст. 201 УПК, разглашению не подлежит.

Дела находятся на особом контроле органов прокуратуры.

Ранее дети из социально уязвимых слоев населения Алматы получили бесплатные путевки в лагерь. Однако их отдых превратился в кошмар. Как оказалось, школьников разместили в здании сауны.

Также стало известно, что Управление образования Алматы будет судиться с недобросовестными поставщиками услуг по организации детского отдыха.

Теперь рабочая группа будет совершать объезд всех загородных лагерей. Она будет регулярно сообщать о результатах мониторинга.