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Детский лагерь в здании сауны: прокуратура Алматы начала расследование

Детский лагерь в здании сауны: прокуратура Алматы начала расследование Фото: gov.kz
Прокуратура города Алматы начала проверку по факту организации летнего отдыха детей ТОО "БелРичи" (лагерь "Арман дала"), сообщает Zakon.kz.

Проводятся досудебные расследования по фактам злоупотребления полномочиями (361 УК РК) и неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего при организации "детского лагеря в здании сауны" (140 УК РК).

Как установили в прокуратуре, финансирование лагеря осуществлялось из бюджета Управления образования города Алматы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом, представленная конкурсная документация не в полной мере отвечала предъявляемым требованиям.

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"Расследование уголовных дел поручено антикоррупционной службе города Алматы", – говорится в сообщении. 

В рамках расследования дел будет обеспечено установление всех обстоятельств произошедшего и дана оценка действиям должностных лиц местного исполнительного органа и организаторов лагеря.

Иная информация, в соответствии с требованиями ст. 201 УПК, разглашению не подлежит.

Дела находятся на особом контроле органов прокуратуры.

Ранее дети из социально уязвимых слоев населения Алматы получили бесплатные путевки в лагерь. Однако их отдых превратился в кошмар. Как оказалось, школьников разместили в здании сауны. 

Также стало известно, что Управление образования Алматы будет судиться с недобросовестными поставщиками услуг по организации детского отдыха.

Теперь рабочая группа будет совершать объезд всех загородных лагерей. Она будет регулярно сообщать о результатах мониторинга. 

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