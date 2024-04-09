В Алматы вынесли приговор по скандальному делу о детском лагере в сауне

В Алматы вынесли приговор в отношении сотрудника Управления образования и предпринимательницы по факту организации детского лагеря в непригодных условиях, сообщает Zakon.kz.

Уголовное дело рассматривали в суде №2 Медеуского района. На скамье подсудимых оказался экс-чиновник, которого обвинили в покушении на получение взятки и предпринимательница, которой вменили покушение на мошенничество.

В суде установили, что подсудимый, являясь главным специалистом по государственным закупкам Управления образования Алматы, чтобы получить взятку от предпринимателя, признал два ее ТОО победителями конкурса госзакупа услуг по организации летнего отдыха для детей с особыми потребностями, детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей.

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"Летом 2023 года Н. привезла 50 детей СК "Ж" в свою частную школу. В этот же день под видом организации ею детского лагеря привезла 300 детей в банный комплекс с фитнес центром "Д". Родители детей и сотрудники СК "Ж", узнав о том, что местом отдыха детей фактически стали частная школа и банный комплекс с фитнес центром, забрали детей по домам. Вследствие преступных действий М. и Н. был сорван летний отдых детей, в том числе с особенными потребностями, которые находились в непригодных условиях, причем, среди посторонних лиц", – говорится в сообщении Медеуского районного суда №2 Алматы.

Чиновник вину не признал и просил суд его оправдать. Бизнесвумен вину признала полностью, попросив суд назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы.

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Прокурор просил назначить наказание: подсудимому – семь лет лишения свободы, подсудимой – пять лет лишения свободы.

Приговором суда сотрудника Управления образования Алматы признали виновным в покушении на получение взятки, пользуясь должностным положением, в крупном размере. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет, с пожизненном запретом занимать должности на государственной службе.



Предпринимательницу осудили за совершение покушения на мошенничество, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

Приговор не вступил в законную силу.

В июле 2023 года стало известно, что дети из социально уязвимых слоев населения Алматы получили бесплатные путевки в лагерь. Однако их отдых превратился в кошмар. Как оказалось, школьников разместили в здании сауны. Жуткое видео с условиями отдыха детей появилось в Сети. На кадрах были полуголые мужчины, а дети спали на полу. По данному факту прокуратура города начала расследование по двум статьям. В ноябре 2023 года в Агентстве по противодействию коррупции рассказали подробности расследования.