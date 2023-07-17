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Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане во вторник

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане во вторник Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 18 июля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды. Синоптики прогнозируют дожди.

"На северо-западе – сильный дождь, гроза, град, шквал. Лишь на востоке республики ожидается погода без осадков", – рассказали синоптики. 

По республике – усиление ветра, на юге – пыльная буря, ночью и утром на северо-западе – туман.

В Астане – переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +34+36°С.

В Алматы – малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +36+38°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +36+38°С.

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Анастасия Стативкина
Казгидромет Погода Казахстан
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