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Законодательство РК

Карим Масимов и его экс-заместители официально отнесены к спонсорам терроризма

список спонсоров терроризма Фото: gov.kz
Экс-председатель комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов и его экс- заместители Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин официально отнесены к спонсорам терроризма, сообщает Zakon.kz.

Их фамилии есть в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.


список спонсоров терроризма

Фото: скриншот

6 января 2022 года КНБ начал досудебное расследование по факту государственной измены. Были задержаны и водворены в ИВС Карим Масимов и другие лица.

25 августа стало известно, что расследование уголовного дела в отношении Карима Масимова завершилось.

24 апреля 2023 года суд вынес приговор экс-председателю КНБ РК.

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