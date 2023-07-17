Карим Масимов и его экс-заместители официально отнесены к спонсорам терроризма

Экс-председатель комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов и его экс- заместители Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин официально отнесены к спонсорам терроризма, сообщает Zakon.kz.

Их фамилии есть в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.





Фото: скриншот

6 января 2022 года КНБ начал досудебное расследование по факту государственной измены. Были задержаны и водворены в ИВС Карим Масимов и другие лица.



25 августа стало известно, что расследование уголовного дела в отношении Карима Масимова завершилось.

24 апреля 2023 года суд вынес приговор экс-председателю КНБ РК.

