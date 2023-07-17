Карим Масимов и его экс-заместители официально отнесены к спонсорам терроризма
Фото: gov.kz
Экс-председатель комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов и его экс- заместители Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин официально отнесены к спонсорам терроризма, сообщает Zakon.kz.
Их фамилии есть в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
Фото: скриншот
6 января 2022 года КНБ начал досудебное расследование по факту государственной измены. Были задержаны и водворены в ИВС Карим Масимов и другие лица.
25 августа стало известно, что расследование уголовного дела в отношении Карима Масимова завершилось.
24 апреля 2023 года суд вынес приговор экс-председателю КНБ РК.
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