Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов в кулуарах Мажилиса 20 марта 2024 года ответил на вопрос журналистов, где находится бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) РК Карим Масимов, сообщает Zakon.kz.

Представители СМИ отметили, что в соцсетях появилась информация, что экс-председатель КНБ посетил какое-то мероприятие. В связи с этим они спросили у главы МВД, насколько она соответствует действительности, и где находится Карим Масимов.

"Мы не можем всех заключенных показывать, репортаж (делать). Он осужден, находится в местах лишения свободы", – ответил Ержан Саденов.

6 января 2022 года Комитет нацбезопасности РК начал досудебное расследование по факту государственной измены. Были задержаны и водворены в ИВС Карим Масимов и другие лица.

25 августа стало известно, что расследование уголовного дела в отношении Карима Масимова завершилось.

24 апреля 2023 года суд вынес приговор Кариму Масимову. Его осудили на 18 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Он признан виновным в государственной измене, насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий. Ануар Садыкулов получил 16 лет лишения свободы, Даулет Ергожин – 15 лет лишения свободы, Марат Осипов – три года лишения свободы.

22 мая сообщалось, что экс-глава КНБ обжаловал приговор.

16 июня апелляционная инстанция изменила приговор суда первой инстанции в отношении экс-главы КНБ Карима Масимова и его заместителей Садыкулова и Ергожина в части вида учреждения для отбывания наказания с учреждения максимальной на среднюю безопасность.

14 ноября стало известно, что в отношении Карима Масимова завели новые уголовные дела. По данным КНБ, его подозревают в отмывании денег и получении особо крупной взятки.