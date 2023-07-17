В Уральске ребенок застрял в центрифуге стиральной машины
Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО
17 июля в 14:20 на пульт 112 поступило сообщение о том, что двухлетний ребенок застрял в центрифуге стиральной машины (полуавтомат) по ул. Жунисова, 184 города Уральска, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба ДЧС ЗКО, спасатели извлекли ребенка из барабана машины с помощью специальных инструментов и передали его родителям.
"Ребенку была оказана первая медицинская помощь. Работа завершена в 15:00. Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области просит родителей не оставлять детей без присмотра!"Пресс-служба ДЧС ЗКО
Ранее, в мае, в Павлодаре спасли ребенка, застрявшего в стиральной машине.
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