В Уральске ребенок застрял в центрифуге стиральной машины

Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

17 июля в 14:20 на пульт 112 поступило сообщение о том, что двухлетний ребенок застрял в центрифуге стиральной машины (полуавтомат) по ул. Жунисова, 184 города Уральска, сообщает Zakon.kz.

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