Кошка в ловушке: спасатели пришли на помощь пушистому "заложнику"
Фото: пресс-служба МЧС РК
14 ноября на пульт 112 Уральска поступило сообщение о том, что на ул. Р. Циолковского в металлической решетке застряла домашняя кошка, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, спасатели при помощи специнструмента аккуратно разрезали металлические прутья и успешно освободили животное, передав его соседям владельцев.
МЧС напоминает: будьте внимательны к своим питомцам и в случае любой чрезвычайной ситуации незамедлительно обращайтесь по номеру 112.
Ранее спасатели Актобе вызволили девушку из беды.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript