Кошка в ловушке: спасатели пришли на помощь пушистому "заложнику"

кошку вызволили спасатели, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 21:34 Фото: пресс-служба МЧС РК
14 ноября на пульт 112 Уральска поступило сообщение о том, что на ул. Р. Циолковского в металлической решетке застряла домашняя кошка, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, спасатели при помощи специнструмента аккуратно разрезали металлические прутья и успешно освободили животное, передав его соседям владельцев.

МЧС напоминает: будьте внимательны к своим питомцам и в случае любой чрезвычайной ситуации незамедлительно обращайтесь по номеру 112.

Ранее спасатели Актобе вызволили девушку из беды.

