В Китае синоптики зафиксировали максимально высокую температуру воздуха

Метеорологическое управление КНР зафиксировало максимально высокую температуру воздуха – плюс 52,2, сообщает Zakon.kz.

Как пишет канал Channel NewsAsia (CNA), температуру зарегистрировали 16 июля в городском округе Турфан Синьцзян-Уйгурского автономного района, что превысило исторический предел высокой температуры за данное время года.

Местные власти призвали рабочих и студентов оставаться дома, спецтехника распыляет воду на главных магистралях.

"Согласно заявлению, температура поверхности земли достигла +80 в некоторых частях Турфана в воскресенье", – говорится на сайте.

Ранее сообщалось, что в Астане и 16 областях страны на 18 июля объявлено штормовое предупреждение.