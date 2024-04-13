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Максимальный пик паводка зафиксировали в Оренбурге

паводки, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 22:01 Фото: пресс-служба МЧС РФ
Аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал информацию о том, что в Оренбурге зафиксирован максимальный пик паводка, сообщает Zakon.kz.

Губернатор региона Денис Паслер охарактеризовал ситуацию как непростую, а в Орске – как стабильную, там начинает уходить вода, запускаются ремонтные и уборочные работы, запланирована санитарная обработка.

"По поручению губернатора ресурсоснабжающие компании работают в усиленном режиме", – говорится в сообщении в Telegram.

Согласно информации правительства, в регионе быстро восстанавливают энергоснабжение на территориях, освобожденных от потопа, газовики продолжают работы по восстановлению подачи газа, также восстанавливается водоснабжение.

Уровень воды в реке Урал рядом с Оренбургом достиг исторического максимума, и вода продолжает прибывать. В регионе подтоплены больше 12 тыс. домов. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Курганской и Тюменской областях. Там ситуация с паводками не такая критическая, как в Оренбуржье, но пик еще впереди.

Кроме того, глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Омскую область. Вместе с губернатором Омской области Виталием Хоценко они оценят оперативную обстановку в регионе, готовность аэромобильной группировки к реагированию на возникающие угрозы, а также проконтролируют работу по оказанию помощи населению.

11 апреля 2024 года власти Оренбургской области заявили, что уровень воды в реке Урал стал рекордным за всю историю наблюдений и продолжает возрастать. Губернатор области Денис Паслер доложил президенту РФ Владимиру Путину, что уровень реки Урал в районе Оренбурга продолжит повышаться и это может повлечь подтопление 3580 жилых домов и 3950 участков.

Все новости про сильнейшие за последние 80 лет паводки в Казахстане можете прочитать здесь.

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