В Караганде мальчик в детсаду получил химический ожог пищевода

10 июня мальчику диагностировали химический ожог пищевода и желудка второй степени. По словам его матери Алины Ливаншо, хлорированную воду ребенку дала воспитатель в детском саду, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ekaraganda.kz, это не единичный случай.

"Хлорированную воду сыну дала сама воспитатель – из стакана. С ее слов, она на тот момент думала, это вода. Помимо моего сына, отравилась еще одна девочка, но ее состояние, насколько я знаю, лучше. Когда это произошло, нас действительно никто не оповестил: родители узнали о случившемся только когда пришли вечером в детский сад... Если бы скорую вызвали сразу, и детям промыли желудок, с моим ребенком было бы все хорошо. Считаю, что к своей работе сотрудники детского сада отнеслись безответственно". Алина Ливаншо

Мама пострадавшего ребенка обратилась в Михайловский отдел полиции.

В управлении здравоохранения области говорят, что по факту отравления ребенок поступил в Многопрофильную областную детскую больницу 10 июля.

"Было проведено обследование и назначено лечение. На данный момент состояние ребенка стабильное, ближе к удовлетворительному. Готовится на выписку", – заявили в ведомстве.

В городском отделе образования Караганды уточнили, что 11 июля, на следующий день после происшествия, виновные в этом лица были привлечены к дисциплинарной ответственности:

"Отдел образования Караганды сообщает: 10 июля 2023 года в КГУ "Ясли-сад "Байтерек" около 18.30 часов дети группы "Еркетай" на прогулке попросили воды. Воспитатель пошла в группу и налила воды из чайника, в который помощник воспитателя бросила одну таблетку део-хлора для чистки чайника от налета. Воспитатель не знала об этом. Двое детей сделали несколько глотков раствора. Медицинский работник в 18:55 вызвала бригаду скорой помощи", – рассказали подробности инцидента в отделе образования.

По их словам, подобный факт "стал возможен вследствие слабой работы медработника по инструктированию помощников воспитателей, незнанию помощниками воспитателя требований к соблюдению санитарных норм по обработке посуды и соблюдению питьевого режима".

"11 июля все виновные – медработник, воспитатель, помощник воспитателя – привлечены к дисциплинарной ответственности", – резюмировали в ведомстве.

Ранее, в феврале, в детском саду Караганды двухлетний малыш получил ожоги стоп.