Ребенок получил ожоги в детсаду Уральска

В Уральске 10 октября 2023 года в одном из детских садов ребенок получил ожоги. В Управлении здравоохранения Западно-Казахстанской области рассказали, что трехлетняя малышка находится в реанимации. По данному факту начали досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте, который произошел в детском саду "Балбобек", Instagram-паблику mamochki_uralska_vmeste_ рассказала мама воспитанницы. По ее словам, сотрудники "скорой" оказали первую необходимую помощь дочери и доставили ее в областную детскую многопрофильную больницу.

"Ребенок сейчас лежит в реанимации, состояние – тяжелое. Ожог обеих конечностей 20-25%. Ожог 2-3 степени. Я хочу, чтобы наказали все руководство детского сада, поваров за то, что отдали кипящий суп. Как можно было такой кипяток отдать? У меня в голове не укладывается? Пусть проходят проверку и накажут всех виновных за такое халатное отношение... Как можно было кипяток принести в группе к детям? Какой-то ребенок ее толкнул на кастрюлю супа. Где была нянечка? Воспитатель? Куда смотрели повара? Пусть понесут ответственность повара, весь персонал детского сада", – рассказала мама трехлетней малышки.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в областное управление здравоохранения.

"Поступил вызов о случае ожога бульоном в детском саду "Балбобек". Со слов воспитателей, по неосторожности ребенок пролил на себя бульон. Время вызова 12:33. Ребенок – девочка 2020 г. р. (Получила. – Прим. ред.) термический ожог головы, грудной клетки, верхней и нижней конечностей справа, левого и правого бедра (20-25% тела). Транспортирована в ГКП на ПХВ "Областная детская многопрофильная больница". В данный момент находится в реанимации, состояние – тяжелое". Пресс-служба УЗ ЗКО

По данному факту полицейские начали досудебное расследование.

"10 октября в детский травмпункт с ожогами поступила трехлетняя девочка. Выяснилось, что на девочку пролилась кастрюля супа в детском саду. В настоящее время девочка доставлена в больницу. Начато расследование по ч. 1 ст. 141 ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей") УК РК", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции ЗКО.

Методист детского сада порталу "Мой город" сообщила, что ребенок посещает среднюю группу всего месяц. По ее словам, девочку нечаянно толкнул другой воспитанник.

"В отделе образования Уральска сообщили, что допустившие грубые нарушения воспитатель и нянечка будут уволены, а и. о. заведующей получит "строгий выговор", – говорится в сообщении издания.

Материал по теме В Алматинской области ребенок умер в результате инцидента в детсаду

13 сентября 2023 года на территории детского сада в с. Кырбалтабай Алматинской области произошел инцидент, в результате которого погиб трехлетний ребенок. По данным начальника ДП региона Бауржана Аленова, малыш упал в открытый канализационный септик, его пытались спасти медики, однако он скончался в сельской больнице. Факт был зарегистрирован в полиции по ч. 2 ст. 141 "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей" УК РК.