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Восемь лет за смерть акима получил сельчанин в Актюбинской области

Восемь лет за смерть акима получил сельчанин в Актюбинской области Фото: Zakon.kz
В Актюбинской области вынесли приговор жителю Карабулакского сельского округа за смерть местного акима, который скончался в декабре прошлого года от ножевого ранения, сообщает Zakon.kz.

В суде Алгинского района вынесли приговор 37-летнему мужчине, которого признали виновным в смерти сельского акима. Как рассказали в пресс-службе райсуда, осужденный получил восемь лет тюрьмы за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека. Об этом пишет Диапазон.

Осужденный мужчина признал свою вину и уже выплатил потерпевшей стороне 25 миллионов компенсации за моральный ущерб, уточнили в пресс-службе суда.

Согласно материалам дела, глава крестьянского хозяйства во время ссоры ударил сельского акима ножом в живот. Пострадавший от полученного ранения скончался. Смертельное ранение произошло 12 декабря. По данным полиции, сразу после смерти акима дело было заведено по статье "Убийство" (99 часть 1 УК РК).

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